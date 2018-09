Attaques contre Arona Coumba Ndoffène Diouf: Awa Mbaye contre-attaque et met en garde ses détracteurs

Awa Mbaye, responsable de l’Alliance pour la République (APR) de la commune de Biscuiterie est très remontée contre les détracteurs du ministre Conseiller, Arona Coumba Ndoffène Diouf. Dans une déclaration faite hier, Awa Mbaye n’a pas raté ces Apéristes qui font la guerre à son leader.

« Des individus malintentionnés passent leur temps à jeter leur dévolu sur notre responsable dont le seul tort est d’être proche des militants. Arona Coumba Ndoffène Diouf est l’unique responsable politique de la commune qui se préoccupe des problèmes de l’emploi et de la formation des jeunes« , a rappelé Awa Mbaye qui se dit prête à en découdre avec les détracteurs de son mentor jusque dans leurs derniers retranchements.

Selon la présidente de la commission sportive du Forum de quartier, Arona Coumba Ndoffène fait du social tous les jours et participe à la promotion des jeunes et des femmes de Biscuiterie.

« Biscuiterie était orpheline de leader. Depuis qu’Arona Coumba Ndoffène a mis les pieds dans la commune, nous sommes sortis de la galère. Nous n’accepterons plus que des gens qui ne font rien pour la commune, s’attaquent à notre leader« , a-t-elle martelé. Elle rappelle aussi que depuis l’arrivée d’Arouna Coumba Ndoffène Diouf, les ASC sont subventionnées à hauteur de 5 millions par an sans compter les femmes qui sont reconnus dans le parti. « Quiconque s’attaquera à lui nous trouvera sur son chemin« , conclue Mme Mbaye.