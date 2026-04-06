Attendu dans les prochaines heures à Dakar, le président de la CAF, Patrice Motsepe, rencontrera la FSF et les plus hautes autorités Sénégalaises

Patrice Motsepe, le président de la CAF est attendu à Dakar ce mardi 7 avril 2026 pour apaiser les tensions.



Cette visite fait suite à l'invalidation controversée du titre de champion d'Afrique du Sénégal par la commission d'appel de la CAF.



Dakarposte a appris qu'il rencontrera les autorités de la Fédération Sénégalaise de Football et les plus hautes autorités du pays, avant de se rendre au Maroc.



Motsepe prône l'unité et le rassemblement, affirmant le soutien de la CAF à toutes les parties.



Le Sénégal a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) après le retrait de sa victoire au profit du Maroc.





Affaire à suivre...































