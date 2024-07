Au Kenya, l'opposition rejoint le nouveau gouvernement

Il s'agit de John Mabadi au portefeuille des Finances, James Opiyo Wandayi à l'Énergie et au Pétrole, Hassan Ali Joho au ministère des Mines et de l'Économie de la mer, et Wycliffe Oparanya au ministère pour le Développement des coopératives et des PME.



Ces personnalités sont issues du parti de l'opposant Raila Odinga (le Mouvement démocratique orange, ODM). L'annonce a été faite lors d'un discours à la nation. Le président kényan s'était engagé à nommer un nouveau gouvernement très représentatif en réponse aux manifestations qui secouent son pays depuis des semaines et menacent son pouvoir.



Cependant, la majorité des 20 personnes nommées sont des membres de l'ancien gouvernement dissous, ce qui, selon certaines sources, a suscité la colère de certains. Offrir des postes à l'opposition pour essayer de contenir la colère de la population alors que celle-ci n'en tire aucun profit n'est nullement opportun, selon certains jeunes.



Depuis le début des manifestations, au moins 50 personnes ont été tuées, selon l'agence nationale de protection des droits humains.