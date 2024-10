Au Liban, plus de 500 000 personnes ont traversé la frontière vers la Syrie

Plus de 500 000 personnes au Liban ont traversé la frontière pour se rendre en Syrie depuis que le pays est devenu le théâtre d'une guerre entre le mouvement Hezbollah et Israël, a indiqué le comité gouvernemental de gestion de crise.



« Du 23 septembre au 25 octobre, la Sûreté générale a recensé le passage de 348 237 citoyens syriens et 156 505 citoyens libanais vers le territoire syrien », a précisé le comité dans un communiqué.