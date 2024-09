Au Nigeria, le naufrage d'un canoë surchargé fait des dizaines de morts

Les recherches se poursuivent pour retrouver les corps de 41 passagers d'un canoë ayant fait naufrage, samedi 14 septembre, sur une rivière dans l'État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, ont déclaré dimanche les autorités locales.



Le canoë surchargé transportait 53 agriculteurs vers leurs fermes sur la rivière Gummi samedi lorsqu'il a coulé à mi-parcours, a indiqué un responsable local à l'AFP.



"Les recherches se poursuivent pour retrouver 41 des passagers qui sont toujours portés disparus. Seuls 12 d'entre eux ont été secourus hier (samedi) peu après l'accident", a expliqué Na'Allah Musa, administrateur politique du district de Gummi, où l'accident s'est produit.



"Le bateau était rempli de passagers bien au-delà de sa capacité, ce qui l'a fait chavirer et couler", a-t-il ajouté.







Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a fait part de sa "compassion" après "la mort de plus de 40 fermiers dans un accident de bateau", dans un communiqué diffusé dimanche.



Cette région de Gummi a été frappée il y a quelques jours par de fortes inondations qui ont forcé plus de 10 000 personnes à fuir.



Bola Ahmed Tinubu a "promis un soutien aux victimes" des "deux tragédies", de l'accident de bateau et des inondations.



Les accidents de bateau sont fréquents sur les voies d'eau peu réglementées du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, en particulier pendant la saison des pluies annuelle, lorsque les rivières et les lacs se remplissent.



Le mois dernier, 30 agriculteurs se sont noyés lorsque leur bateau surchargé a coulé alors qu'ils se rendaient dans leurs rizières dans la rivière Dundaye, dans l'État voisin de Sokoto, selon les responsables des services d'urgence.



Trois jours plus tôt, 15 agriculteurs avaient péri lorsque leur canoë s'était renversé sur la rivière Gamoda, dans le nord de l'État de Jigawa, selon la police.