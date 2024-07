Au moins deux morts et 100 blessés probables après le déraillement d'un train en Russie Huit wagons ont déraillé après la collision du train avec un camion dans la région sud-ouest de Volgograd.



Au moins deux personnes ont été tuées et jusqu'à 100 personnes pourraient être blessées en Russie après la collision d'un train avec un camion dans la région de Volgograd, dans le sud-ouest du pays, ont rapporté les médias nationaux. Les chemins de fer russes ont confirmé dans un message sur leur chaîne Telegram que huit wagons du train de voyageurs transportant quelque 800 personnes avaient déraillé lors de la collision.



Des équipes de secours et des trains de réparation ont été immédiatement dépêchés sur place, tandis que le service sur la partie de la voie ferrée concernée a été interrompu pour une durée indéterminée.



Des centaines de secouristes sont sur place, selon les médias russes. Le train était en route de Kazan, dans le sud-ouest de la Russie, à Adler, sur la côte russe de la mer Noire.



La Russie a connu une augmentation des accidents de trains de marchandises et de passagers, avec au moins sept incidents majeurs signalés depuis juin. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune indication de sabotage dans aucun de ces incidents.