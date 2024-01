Audience Macky – candidats recalés : La grosse mise en garde de Hadjibou Soumaré

Après Aminata Touré, l’ex PM Hadjibou Soumaré recalé aux parrainages se démarque de l’audience que le chef de l’Etat doit accorder aux « candidats spoliés » à 18 heures au Palais. Les candidats recalés avaient saisi le Président Macky Sall d’une correspondance. Et ce mardi, une rumeur fait état d’une audience éventuelle entre le président Macky Sall et les auteurs de cette correspondance. Hadjibou Soumaré a tenu à monter au créneau pour mettre en garde contre toute compromission.



Les recalés exigent la suspension du processus électoral afin que certains candidats recalés puissent être inclus dans la course à la présidence. Ce qui laisse penser à un éventuel report de la Présidentielle de février 2024.



L’ex-Premier ministre Hadjibou Soumaré, réagissant dans cette vidéo, met en garde contre tout report de la Présidentielle.































































dakarmatin