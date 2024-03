Audience au Palais : Farba Ngom et ses «preuves» contre Dame Mbodj et Clédor Sène

Farba Ngom en a remis une couche. Après avoir essuyé un démenti des intéressés au lendemain de sa déclaration selon laquelle Clédor Sène et Dame Mbodj ont été reçus en audience, dans la plus grande discrétion, par le Président Macky Sall et qu’ils ont pris des engagements, le député Benno est revenu à la charge. Les Échos rapporte qu’il a profité de la tribune de l’Assemblée nationale, lors du vote du projet de loi d’amnistie, ce mercredi, pour marteler sa révélation. Ajoutant que Dame Mbodj et Clédor Sène ont emprunté une porte dérobée pour quitter le Palais après l’audience. «Farba d’indiquer qu’il détient des preuves de ce qu’il avance et qu’il dévoilera tout le moment venu», relaye le journal.































































seneweb