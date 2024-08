Audience des enfants en situation de handicap avec le PM, Ousmane Sonko- Le touchant plaidoyer de Celestine Seck

Reçus par le premier ministre, les enfants en situation de handicap ont saisi l'opportunité pour plaider aux fins d'avoir une une meilleure prise en charge.



Dans cette scène attendrissante, capturée par la rédaction de dakarposte, Celestine Seck, potache au centre Talibou Dabo, fait part à Ousmane Sonko leur situation non sans décrier l’exclusion sociale dont ils font l'objet, avant d’inviter le chef du gouvernement Sénégalais à s’impliquer davantage pour leur cause.





Le Premier Ministre Ousmane Sonko a reçu, ce vendredi, une délégation des écoles et organisations spécialisées dans la prise en charge des enfants en situation de handicap.



Les représentants de l’INEFJA, du Centre Verbo-Tonal, de Special Olympics, du CEFDI et de Talibou Dabo, accompagnés du Ministre de l’Éducation Nationale, ont exprimé leurs préoccupations concernant l’insuffisance et la vétusté du matériel d’apprentissage.



Le Premier Ministre les a assurés de tout l’accompagnement de l’État dès la prochaine rentrée. Il a également informé que les questions liées au handicap seront une priorité dans le budget 2025.







En tous les cas, c'est connu, les enfants en situation de handicap sont particulièrement vulnérables, et leur prise en charge est souvent peu adaptée à leurs besoins, voire inexistante sous nos cieux. En raison de traditions, croyances ou difficultés économiques, certains parents les négligent, allant parfois jusqu'à les abandonner.





Prendre soin d’un enfant avec un handicap qu’il soit physique ou mental peut être facilité par des solutions éducatives, des aménagements du lieu de vie ou encore, des aides extérieures… Obtenir les meilleurs équipements, aides et aménagements pour un enfant handicapé va grandement participer à son bon développement. Cela va aussi l’aider à se sentir plus en confiance dans son environnement. Tout cela est essentiel pour qu’il ait des facilités à être autonome et indépendant en grandissant. Ces aides et équipements concernent le lieu de vie mais aussi le lieu de scolarisation si l’enfant est dans un établissement scolaire standard ou spécialisé.



Depuis plusieurs années, le centre Talibou Dabo vit des moments tumultueux, marqués par une certaine instabilité.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le Centre Talibou Dabo est un Centre d'Education et de Réadaptation pour Enfants Handicapés Physiques.

Il est situé à Grand-Yoff près de l'Hôpital Idrissa Pouye ex CTO.

Il a été créé en 1981 par le Pr Idrissa Pouye.



















































