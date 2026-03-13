Audit SOGEPA : des immeubles (dont celui de Cheikh Seck) récupérés et des contrats renégociés par l’État

Le Directeur général de la SOGEPA, Elimane POUYE, a présenté ce jeudi les résultats de l’audit du patrimoine bâti de l’État, révélant plusieurs irrégularités dans la gestion des baux emphytéotiques et des partenariats publics-privés.



Selon M. POUYE, l’État possède un patrimoine bâti important mais souvent vétuste. Des partenariats avaient été conclus avec des privés pour réhabiliter ces infrastructures, avec l’idée que l’État récupère un tiers de la valeur des biens valorisés. « Sur les 19 contrats trouvés sur place, beaucoup ne comportaient pas de contreparties. L’État prenait un bien qui avait de la valeur, notamment le foncier et les constructions, sans rien recevoir en retour », a-t-il expliqué.





À la suite de cet audit, huit contrats ont été renégociés, permettant à l’État d’obtenir près de 25 milliards de FCFA en contreparties, tandis que deux projets sont en phase finale.



La SOGEPA a également procédé à la récupération d’une vingtaine d’immeubles cédés à des particuliers dans des conditions jugées non transparentes. La valeur totale de ces biens, incluant foncier et constructions, est estimée à plus de 50 milliards de FCFA. Selon le Directeur général, ces immeubles avaient été attribués à des personnes « ne disposant ni des capacités techniques ni des moyens financiers nécessaires » pour réaliser les infrastructures prévues.



L’audit inclut la renégociation de certains contrats de location, afin de réduire les charges annuelles de l’État, qui consacre près de 16 milliards de FCFA pour l’hébergement des services administratifs et le logement du personnel ayant droit.















































Walf