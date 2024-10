Audit général des finances : Le FMI félicite le Sénégal

Le jeudi 26 novembre, le gouvernement emmené par le premier ministre, Ousmane Sonko, a présenté l’audit des finances publiques. Ce rapport a révélé plusieurs « anomalies » dont un déficit budgétaire plus élevé qu’annoncé par le régime précédent.



Un exercice de transparence que le fond monétaire international (FMI) a salué. Julie Kozack, porte-parole de l’organisation a déclaré : « Nous nous félicitons de l’audit général des finances publiques au Sénégal et de l’engagement du gouvernement en faveur d’une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires de l’audit à notre équipe, qui collaborera étroitement avec elles dans les semaines à venir pour évaluer l’impact macro-économique et définir les prochaines étapes ».















































seneweb