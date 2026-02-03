Auditionné hier à la SU durant plus de dix tours d’horloge avant de recouvrer la liberté, Doudou Wade tenu de rester à la disposition de la justice

Il nous revient qu’à l’issue de l’interrogatoire, il a été notifié au sieur Wade de rester à la disposition de Dame Justice. En clair, cet illustre neveu de l’ancien président de la République (ndlr : Me Abdoulaye Wade) peut être rappelé pour des compléments d'enquête, une confrontation, ou pour une nouvelle audition.



À l’entame de l’audition marathon à forte médiatisation, les perspicaces enquêteurs de la Sureté Urbaine, ont utilisé la vidéo de l'émission comme élément central de l'interrogatoire.

En effet, Doudou Wade a été confronté avec ses propres séquences, autrement dit, les limiers ont d'abord projeté l'intégralité de son intervention pour le confronter directement à ses déclarations.



En butte à ses propres déclarations filmées — une preuve matérielle difficilement contestable — le mis en cause, nous revient-il a perdu sa légendaire cohérence pour tenter de sauver les meubles. Face aux enquêteurs, le « vieux briscard », qui a blanchi sous le harnais politique, a troqué la confrontation pour une esquive stratégique.



« Quelquefois, il répondait longuement à côté de la question pour épuiser le temps d'interrogatoire sans livrer d'information compromettante » glisse une source, au parfum de son face à face avec les enquêteurs.

Et, notre interlocuteur de renchérir qu’il a adopté une posture de défense marquée par des réponses évasives ou des dénégations. « Incapable de nier l'évidence de la vidéo, il a multiplié les réponses contradictoires pour tenter de justifier l'injustifiable » conclut notre informateur.



Après avoir été entendu sur le fond, l'ancien parlementaire a pu quitter les redoutés locaux de la Sureté Urbaine de Dakar, son dossier restant toutefois sous le contrôle de la justice.

Affaire à suivre…