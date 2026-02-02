MARCHÉ RÉGIONAL : LE SÉNÉGAL LÈVE 125,7 MILLIARDS FCFA

Confronté à des tensions budgétaires persistantes, dans un contexte marqué par l’affaire de la dette cachée et la suspension de son programme avec le Fonds monétaire international (FMI), l’État du Sénégal poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier régional. Après avoir annoncé son intention de lever 4 132 milliards de francs CFA en 2026, le Trésor public a réalisé une première opération jugée globalement satisfaisante.



Le 30 janvier 2026, l’État sénégalais est allé à la recherche de 120 milliards de francs CFA à travers une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT). À l’issue de l’adjudication, les investisseurs ont manifesté un intérêt supérieur aux attentes.



Les soumissions ont atteint 142 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de couverture de 118,4 %. Toutefois, le Trésor n’a retenu que 125,7 milliards de francs CFA, soit un taux d’absorption de 88,4 %.



Dans le détail, les ressources mobilisées se répartissent comme suit : 113,3 milliards de francs CFA sur le BAT d’un an ; 8,1 milliards de francs CFA sur l’OAT de 3 ans ; 4,2 milliards de francs CFA sur l’OAT de 5 ans.



En revanche, l’OAT de 7 ans n’a enregistré aucune souscription, confirmant une tendance persistante des investisseurs à privilégier les maturités courtes, dans un contexte régional marqué par l’incertitude macroéconomique et la prudence sur le long terme.



Les souscriptions proviennent de plusieurs pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Pour le BAT, les montants enregistrés incluent notamment : 60 milliards de francs CFA depuis le Togo ; 18,7 milliards depuis le Bénin ; 11,5 milliards depuis la Côte d’Ivoire ; 12,5 milliards depuis le Sénégal ; 5,5 milliards depuis le Mali ; 5 milliards depuis le Burkina Faso.



S’agissant de l’OAT de 3 ans, le Niger a souscrit à hauteur de 1 milliard de francs CFA, tandis que la Guinée-Bissau a apporté 500 millions de francs CFA.























































RTS