Assemblée nationale : les députés face à une nouvelle affaire Farba Ngom

Le bureau de l’Assemblée nationale est convoqué ce lundi. L’ordre du jour de la réunion n’est pas défini avec précision, selon Les Échos, qui donne l’information. «Mais selon des sources crédibles, il s’agit de la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom», révèle le journal.

Le maire des Agnam pourrait ainsi perdre une deuxième fois son armure de député contre des poursuites judiciaires, après l’épisode relatif à des transactions douteuses liées des deniers publics et qui lui vaut en ce moment un mandat de dépôt. Cette fois-ci, il serait visé pour l’affaire des téléphones portables découverts dans sa cellule.