PRÉSENTATION DU TROPHÉE DE LA CAN À OUSMANE SONKO- Dossier foncier des champions de 2022 : les garanties du Premier ministre

Au-delà de la célébration sportive, la rencontre entre le Premier ministre et la délégation de la FSF, a permis d’aborder plusieurs points, dont un relatif aux engagements de l’État envers les Lions, notamment en matière de primes et de foncier.



Des récompenses pensées dès le lendemain de la finale



Dans son discours, Ousmane Sonko est revenu sur les coulisses de l’après-finale. « Après la finale, le président Bassirou Diomaye Faye m’a appelé pour me dire qu’il faut qu’on prépare les récompenses. Il m’a chargé de travailler là-dessus », a-t-il expliqué.



Dès le lendemain, une réunion stratégique est organisée avec le ministre des Finances, le directeur des Domaines et plusieurs conseillers. L’objectif était clair : aller au-delà de ce qui avait été fait jusque-là, explique le Premier ministre.



Des engagements fermes et assumés



Ousmane Sonko, n’a pas éludé les difficultés liées à la question foncière après la sortie d’El Hadji Diouf et les précisions de la FSF sur le dossier. « Il n’y a plus d’assiettes foncières à Dakar », a-t-il reconnu, rappelant que la situation héritée était marquée par de nombreux litiges, parfois explosifs.



Selon lui, cette problématique ne visait pas spécifiquement les Lions, mais relevait d’un contexte national délicat. « On a hérité d’un pays avec trop de litiges fonciers… c’est pourquoi on a tout mis à plat pour enlever les irrégularités », a-t-il expliqué. Malgré ces contraintes, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les fédéraux : « Je peux certifier que tout engagement pris par l’État dans ce sens sera respecté ». Un message clair adressé aux joueurs sacrés en 2022, mais aussi à l’opinion publique : l’État entend honorer sa parole, même dans un contexte économique difficile.



















































Le Soleil