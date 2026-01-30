Convoqué ce vendredi, Doudou Wade se…terre chez lui

Des informations en possession de Solo Médias Groupe, il s’avère que l’ancien député libéral, convoqué ce vendredi matin par les limiers de la Sureté Urbaine de Dakar n’a pas déféré.



En clair, Doudou Wade, qui était tenu de se rendre au commissariat central aux fins de répondre à la convocation du commissaire Ismaila Goudiaby, s’est terré.



Aux dernières nouvelles, son téléphone sonne dans le vide depuis ce matin et il a été localisé chez lui



Ne pas déférer à une convocation de Dame Justice peut entraîner un mandat d’amener pour contraindre la personne à comparaître, autrement dit le refus de se présenter ou le fait de se cacher peut conduire les autorités judiciaires à forcer l’entrée ou à lancer une procédure plus coercitive.



Le maitre des poursuites (entendez le procureur de la République ) va t’il décerner un

mandat d’amener, permettant de forcer le sieur Wade à comparaître devant Dame Justice? Nos langues au chat…



En, tous les cas, se terrer chez soi, allusion faite à Doudou Wade, peut être perçu comme une tentative d’échapper à la justice, risquant de transformer une audition libre en garde à vue .



Affaire à suivre…