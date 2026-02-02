Commissariat central de Dakar- Doudou Wade actuellement dans les locaux de la SU

Comme il l’a annoncé “himself” à travers un post Facebook , Doudou Wade , a déféré ce lundi matin, à la convocation des limiers de la Sureté Urbaine de Dakar.



En effet, au moment où ces lignes sont écrites, le responsable politique du PDS se trouve dans les redoutés locaux de la Sureté Urbaine.



Doudou Wade sera entendu sur procès verbaux par les perspicaces enquêteurs de cette unité de la police nationale, sous l’autorité du commissaire Ismaila Goudiaby.



Pour rappel, il fait l’objet de poursuites judiciaires suite à des propos tenus lors d’une émission télévisée. L’ancien député libéral et président du parti Sopi Sénégal, est poursuivi pour “offense au chef de l’État” et “actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique“. Ces poursuites font suite à ses déclarations sur la chaîne TFM.



Il a été convoqué par la Sûreté urbaine sur instruction du procureur de la République.



Affaire à suivre…

















Africa7.com