Auditionnée dans le cadre de l'affaire Aziz Dabala, la danseuse Nabou Lèye finalement placée en garde à vue à la DIC

Suite et pas fin de ce que d'aucuns appellent prosaïquement le cas du danseur Aziz Ba dit Dabala.



Comme il fallait s'y attendre, Nabou Lèye, proche du défunt, a été entendue à deux reprises sur PV par les perspicaces enquêteurs de la police, précisément ceux de la Division des Investigations Criminelles.



Aux dernières nouvelles, la belle plante, au nombre des suspects, est finalement placée en garde à vue au niveau de la DIC.



Dans la foulée, nous apprenons que la procédure se poursuit (voir article à la Une de dakarposte). D'autres personnes suspectées et à des niveaux jusque-là insoupçonnées pourraient tomber dans la souricière des limiers de la DIC.



Pour rappel, suite au double meurtre à Pikine, dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs, écrivait que c'est une dame (Nabou Lèye), amie du danseur Abdou Aziz Ba, se disant sans nouvelles depuis le week-end dernier de son poto, s'est finalement résolue mardi dernier à recourir les services d'un menuisier pour forcer la porte d'entrée de l'apparement du danseur à Pikine Technopole.



Il nous revient qu'aidés en cela par des parents, notamment un frère d'Aziz Dabala, Nabou Lèye et cie avaient d'abord tenté d' autres méthodes d'entrée qui ont échoué parce que la serrure était particulièrement résistante à l'ouverture.



L'entrée forcée mais une fois dans l'appartement, c'est une scène du crime insoutenable qui a été découverte. Les proches du danseur surnommé Dabala et le menuisier tombent des nues en découvrant le corps sans vie d'Aziz et celui d'un individu présenté comme son "neveu" répondant au nom de Waly. Ils baignaient dans une mare de sang.

L'appartement était sens-dessus dessous.



La suite est connue.



Dakarposte, qui suit l'évolution de l'enquête comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir !









