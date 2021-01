Avant de partir, Trump fait une liste de grâces présidentielles pour ses amis

Les petites faveurs d'un président sur le départ.



À partir du 20 janvier 2021, Donald Trump cessera d'être le président de la première puissance mondiale, et devra laisser les rênes à son successeur Joe Biden. Cela lui laisse encore neuf jours pleins, et il a décidé de les rentabiliser au mieux: Trump espère pouvoir annoncer le 19 janvier la grâce de plusieurs personnalités dont il a établi la liste, liste qui est actuellement examinée par ses conseillers principaux et le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, comme le rapporte Bloomberg. Parmi les noms proposés, on retrouve des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, des membres de la famille Trump, des rappeurs connus et, selon des sources proches de son cabinet, peut-être Donald Trump lui-même.



Des grâces préventives…



C'est notamment tout un lot de grâces préventives qui est actuellement sur la table des discussions. Elles concernent des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, qui n'ont pas été accusés de crimes, comme le chef de cabinet Mark Meadows, nommé en mars dernier, le haut conseiller du président Stephen Miller, un soutien de la première heure, le chef du personnel John McEntee et le directeur des réseaux sociaux Dan Scavino. L'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a été l'un de ses principaux soutiens après sa défaite électorale, ferait également l'objet de discussions.