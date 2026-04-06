Aveux détonants : «Comment je suis devenu homo», «pourquoi je couchais avec plusieurs hommes»

Principal suspect de l’affaire des six présumés adeptes d’actes contre-nature arrêtés à Yeumbeul-Sud la semaine dernière, Cheikh C. est passé aux aveux, se livrant à des témoignages détonants, selon L’Observateur, qui a repris sa confession. D’après le quotidien d’information, le jeune marchand ambulant (20 ans) a affirmé que s’il est devenu homosexuel c’est parce qu’il a été abusé petit par un adulte de même sexe.

L’agresseur avait disparu de sa vie, «le mal était déjà fait et les mauvaises habitudes déjà bien installées », a-t-il justifié. Cheikh C. fera de son ancien quartier son «terrain de chasse», recrutant des partenaires «juste pour le plaisir, pas pour de l’argent». Il avait ensuite élargi son réseau via une plateforme numérique où il a rencontré de nombreux partenaires qu’il se dit désormais «incapable d’identifier».

Le marchand ambulant a été dénoncé à la police par un ami d’enfance. L’Observateur rapporte que Cheikh C. a proposé des rapports intimes à ce dernier. C’était dans la nuit du 29 au 30 mars. L’ami a fait semblant d’accepter puis l’a livré à une foule, qui voulait le lyncher à mort.

Il sera sauvé par les policiers de Yeumbeul-Sud, qui sont intervenus in extremis. Le jeune homme a été trouvé en possession de préservatifs et de lubrifiants.

Pendant sa garde à vue, il a balancé cinq hommes, qui seraient ses partenaires sexuels. Ces derniers ont été arrêtés à leur tour. Parmi eux, un chauffeur. Tout le monde a subi un test de dépistage du VIH/sida. «C. Cissé et le chauffeur sont [les seuls] porteurs du virus», relève le journal du Groupe futurs médias.





















































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