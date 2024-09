Avis de recherche lancé contre Dieguy Diop : « Dawouma, té défouma loutakh may daw , je suis à Keur Ndiaye Lo. »

Dans une note de la police aux chefs de commissariats spéciaux, aux secteurs frontaliers et au centre de ciblage et de profilage, il est mentionné que la nommée Dieguy Diop, est recherchée par la Division des investigations criminelles ( DIC) pour escroquerie sur les deniers publics.



La note indique qu' en "cas de découverte ou de présence aux frontières, de procéder à son interprétation, de retirer ses documents de voyages et d'aviser sans délai le chef de la DIC ».



L'ex directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, Dieguy Diop, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, indique qu'elle se trouve chez elle à Keur Ndiaye LO avec sa famille. " je suis chez moi à Keur Ndiaye LO, Je n'ai pas fui… Je ne me cache pas non plus. Sonko et Diomaye savent où ils peuvent me trouver. Dawouma té défouma loutakh may daw… a-t-elle martelé.