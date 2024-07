BACCALAURÉAT 2024 | LE SÉNÉGAL ENREGISTRE UN TAUX DE RÉUSSITE DE 48,71%

Au total, 75.462 candidats sur 159.499 inscrits au Baccalauréat 2024, ont obtenu leur premier diplôme universitaire, après les épreuves écrites de la session de juillet, soit un taux de réussite global de 48,71%. Ce sont les résultats provisoires rendus publics, hier, par l’Office du Baccalauréat.



Selon les résultats provisoires du Baccalauréat 2024, au Sénégal, 75.462 candidats sur les 159.499, dont 92.880 filles et 66.619 garçons, inscrits pour faire l’examen, ont eu leur diplôme. Quant au nombre d’absents, ils sont estimés à 4564. Ce qui donne un taux de réussite national de 48,71%.



Parmi ces diplômés, 9.450 ont réussi avec une mention. D’après ces statistiques de l’Office du Baccalauréat, rendues publiques, hier, parmi les candidats, il y avait 26.510 inscrits en sciences et techniques, 2.650 en série tertiaire et 130.339 étaient des littéraires.



Il convient de relever que ces statistiques sont recueillies auprès de toutes les académies du Sénégal et elles révèlent que les candidats admis d’office sont au nombre de 37.108 parmi lesquels, on a 19.835 filles et 17.273 garçons. Pour les mentions « Très bien », elles représentent un total de 169, dont 93 filles et 76 garçons.



Concernant les mentions « Bien », elles sont 1.584. À ce niveau, il y a autant de mentions pour les filles que pour les garçons. Pour les mentions « Assez-bien », elles sont, au total, 7.697 dont 3.922 décrochées par les filles et 3.775 par les garçons.



Après les épreuves du second tour qui se sont déroulées les 10 et 11 juillet derniers, 38.354 ont finalement décroché leur premier diplôme universitaire (22.279 filles et 16.075 garçons).



Pour la région de Dakar, sur 15.704 inscrits, 9.052 ont réussi, dont 1.948 mentions. Parmi les candidats qui étaient à la quête de leur premier diplôme universitaire, 4.365 sont des séries S et T, 972 sont des élèves en série tertiaire et 10.367 sont des littéraires.



L’académie de Kolda a obtenu 2019 admis, dont 111 mentions. Concernant la région de Diourbel, elle a enregistré un taux de réussite de 50, 84% avec, au départ, 2003 candidats en S et T, 143 dans la série Tertiaire et 7.575 littéraires. Elle a engrangé 832 mentions.



Dans l’académie de Fatick, sur 10.062 inscrits, 4.337 sont admis durant la session de juillet pour 334 mentions, soit un taux de réussite de 44.12%. Au sein des académies de cette région, il y a eu 1.163 inscrits pour les séries S et T, 6.262 pour la série tertiaire et 8.837 étaient des candidats littéraires.



À Kaffrine, il a eu 3.708 inscrits pour le Baccalauréat 2.024, parmi lesquels, 402 sont issus des filières S et T et 3.306 des séries littéraires. À l’issue de la session de juillet, cette région a dénombré 1.433 nouveaux bacheliers avec 112 mentions.



Pour Kédougou, l’académie a eu 512 admis dont 21 mentions sur les 1.413 inscrits. Parmi ces inscrits, il y a eu 266 candidats en S et T, 150 en filière tertiaire et 997 littéraires.



Pour la région de Kaolack, ils sont 11.982 candidats parmi lesquels il est dénombré 4.745 admis dont 628 ont eu une mention. Dans cette région, 1.574 inscrits en S et T, 257 en série Tertiaire et 10.151 en séries littéraires, étaient à la quête du Baccalauréat.





























































RTS avec le Soleil