BASSIROU DIOMAYE FAYE : « LA JUSTICE TRANCHERA EN TOUTE INDÉPENDANCE, MÊME POUR MACKY SALL »

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son attachement à l’État de droit et à l’indépendance de la justice, lors d’un entretien accordé à France 24 ce jeudi. Une déclaration importante, alors que des questions se posent sur d’éventuelles poursuites contre son prédécesseur, Macky Sall.



À la question de savoir si des procédures judiciaires pourraient viser l’ancien président, Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’une justice équitable, affirmant que « l’ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée ».



Le Chef de l’État a marqué une ligne claire : « Il faut distinguer se faire justice et rendre la justice ». Pour lui, la justice ne peut se faire que dans le respect des droits de chacun, en commençant par la présomption d’innocence, le droit à la défense et la garantie d’un procès juste et équitable. « C’est ce à quoi nous nous employons au Sénégal », a-t-il souligné.



Le Président Faye a également rappelé que toutes les affaires sont traitées selon le droit sénégalais, sans exception. « Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne », a-t-il déclaré, précisant que l’opinion publique peut s’exprimer, mais que seule la justice tranche, « de façon sereine, sur la base de preuves matérielles versées devant un juge indépendant et libre ».























Rts