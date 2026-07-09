BCEAO : 6 718,3 milliards de FCFA de refinancements accordés en mai 2026

Le taux minimum de soumission aux appels d’offres d’injection de liquidité et celui du guichet de prêt marginal de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), au plan régional, sont respectivement fixés à 3,00 % et 5,00 % depuis le 16 mars 2026.







« Sur le marché monétaire, les refinancements accordés par la BCEAO se sont contractés de 1,8% pour s’établir à 6.718,3 milliards en mai 2026, après un niveau de 6.840,3 milliards en avril 2026 », renseigne la BCEAO dans son bulletin mensuel des statistiques publié cette semaine.



La même source indique que le taux moyen pondéré des adjudications hebdomadaires de liquidités s’est établi à 3,3326 % contre 3,3821 % un mois plus tôt. Au niveau du marché interbancaire, une diminution de 0,9 % du volume des échanges a été observée au cours de la période sous revue.



Le taux d’intérêt moyen de référence fixé à 3,48 %



« Le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 824,3 milliards en mai 2026. Le taux d’intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, s’est, pour sa part, replié, en passant de 3,73 % en avril à 3,48 % en mai 2026 », rapporte le document.



Concernant le taux d’inflation dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en glissement annuel, il est ressorti à 0,4 % en mai 2026, après un taux nul (0,0 %) le mois précédent, soit une augmentation de 0,4 point de pourcentage (pdp). Quant à l’inflation sous-jacente, qui mesure la tendance de fond de l’inflation, approchée par l’évolution des prix hors produits frais et énergie, elle s’est, quant à elle, réduite pour se situer à 0,7 %.





















































Le Soleil