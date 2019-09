BOUCLAGE DE L’ENQUÊTE SUR LE SCANDALE DE SIX MILLE MILLIARDS DE FCFA AAR LI NU BOKK DECHIRE LES CONCLUSIONS ET BAT LE MACADAM CE 13 SEPTEMBRE

La plateforme citoyenne “Aar Li Nu Bokk“ n’accorde aucun crédit à l’enquête bouclée par le procureur de la République, Sérigne Bassirou Gueye, portant sur le scandale de 6000 milliards de FCFA. En conférence de presse hier, mardi 3 septembre, Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de ladite plateforme et compagnie ont émis des doutes sur les conclusions de ladite enquête, non sans annoncer une marche nationale, le vendredi 13 septembre prochain.



Après un flop noté dans ses manifestations publiques et le changement de fusil d’épaule dans la démarche, avec la sensibilisation par la distribution de flyers, la plateforme citoyenne “Aar Li Nu Bokk“ a décider d’investir à nouveau la rue. En effet, Cheikh Tidiane Dieye et ses camarades de la plateforme comptent battre le macadam pour que la lumière jaillisse sur cette affaire de scandale présumé de 6000 milliards de FCFA, dans les contrats pétroliers et gaziers impliquant le frère du président, Aliou Sall.



En conférence de presse hier, mardi 3 septembre, Babacar Thioye Ba porte-parole du jour a annoncé «qu’une marche nationale sera organisée à Dakar, dans les régions et dans la diaspora, le 13 septembre prochain». Sur les raisons d’un tel braquage de la plateforme, alors qu’une enquête sur la question serait déjà bouclée par le procureur de la République, Sérigne Bassirou Gueye, Cheikh Tidiane Dieye et ses camarades émettent des réserves quant à l’objectivité de l’enquête. Ils disent n’accorder «aucun crédit à l’enquête ouverte et clôturée par le procureur de la République, sur le scandale à 6000 milliards».



Pour cause, la plateforme estime que le procureur fait dans le «dilatoire» en optant de «conduire une procédure pénale inédite, basée sur un appel à témoin en lieu et place d’une enquête en bonne et due forme fondée sur le rapport de l’inspection générale d’État (Ige) et les dossiers de l’office National de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac)». Ils pensent, à cet effet, que les enquêtes menées «à décharge» «déboucheront inéluctablement sur un résultat connu d’avance». Pour eux, «cette enquête orientée, vise de toute évidence à disculper les mis en cause par l’artifice d’une instruction exclusivement à décharge».



S’en prenant, en outre, au chef de l’Etat, à qui, ils reprochent des «manœuvres et tentatives» dans le but de «disculper son frère Aliou Sall», ils lui ont prévenu que toutes ces manigances «seront vaines et inutiles». Ils n’ont pas manqué d’informer la poursuite, cette semaine, de leur campagne de sensibilisation par la distribution de flyers, dénommée «Occupy Senegaal, Taxaw Fepp», dans les localités comme les Parcelles Assainies, Guédiawaye et Pikine. Cheikh Tidiane Dièye et Cie prévoient de rencontrer les autorités religieuses et coutumières, ainsi que les missions diplomatiques présentes au Sénégal.



























sud