Bagarre entre patriotes et militants de Taxawu : Khalifa Sall indigné, appelle à l’unité de l’opposition

Plusieurs dizaines de militants et d’activistes s’étaient donnés rendez-vous au terrain des HLM Grand Yoff à l’appel du Front de résistance Fippu, pour réclamer l’organisation d’une élection présidentielle avant la fin du mandat du président en fonction.



Mais contre toute attente ,des jets de pierre ont interrompu la manifestation après que des huées ont perturbé le discours du représentant de Khalifa Ababacar Sall.



Des partisans de l’opposant emprisonné, Ousmane Sonko, scandaient le nom de leur leader au moment de l’allocution. Sir iRadio,le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a condamné avec la dernière énergie ces échauffourées et invité les deux parties à taire leur querelle.





Selon lui,le seul combat qui vaille aujourd’hui, c’est le départ de Macky Sall à la tête du pays à partir du 2 avril 2024.Mamadou Mbodj coordonnateur du F24 abonde dans le même sens.



A son avis, l’opposition doit impérativement se départir de cet esprit partisan et faire focus sur le départ du Président de la République à partir du 2 avril prochain.





















































