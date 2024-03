Baisers de Judas pour «AM»!

Par une touchante sincérité, le Chef s’est décidé presque contraint et forcé à soutenir son Champion. Invitant par la même occasion l’armée mexicaine à aller guerroyer sur le terrain et renforcer le héros en perdition. Pour nous autres âmes sensibles, il s’en est fallu de peu pour que l’on ait piqué une crise lacrymale tellement la scène nous parait affligeante. Difficile en effet d’imaginer le Champion suppliant presque à genoux son boss de ne pas le laisser se démerder seul dans le bourbier « Pastefien » et de libérer la troupe et les thunes pour l’aider à sortir victorieux de cet affrontement.





Pour certains, tout cela pourrait paraître normal. Mais pour nous autres aux convictions chevillées au corps, cela montre combien certains politiciens peuvent être d’une grande lâcheté et s’accrocher à des privilèges. A quelques exceptions près, ministres, directeurs et autres, tous avaient croisé les bras, désertant le terrain et fuyant même les rassemblements du candidat mal aimé pour ne pas offusquer celui qui nomme. Ce dans l’attente qu’il choisisse le postulant de son coeur. Le mal aimé « Am » étant combattu par les plus proches collaborateurs du Chef sans qu’ils ne soient sanctionnés, il fallait que ces gens sans scrupules s’éloignent de lui pour ne pas perdre leurs privilèges.



L’argent, la seule chose qui motive ces individus dénués de dignité car ne croyant ni à des idéologies ni à des valeurs. Poussant la perfidie, ils ont fait barricader leur permanence, interdisant l’accès au mal aimé. C’est cette racaille qui va donner prochainement dans les meetings le baiser de Judas au candidat du pouvoir. Et ne soyez point surpris de les voir ailleurs quand ils sentiront venir la défaite. Forcés à soutenir le candidat mal aimé, vous les verrez bientôt se plaindre de n’avoir pas reçu le nerf de la guerre. En attendant, les rats comme Mbaye Pekh ont déjà quitté le navire « mackysard » qui coule !



























KACCOOR BI – LE TEMOIN