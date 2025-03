Bakel : le fils du maire était chef de gang

D’après L’Observateur, le fils du maire de Bakel était le chef du gang de voleurs qui sévissaient ces derniers mois dans la localité. B. S., les initiales de son nom, et ses complices sont tombés après avoir cambriolé les domiciles du préfet, de l’adjoint de celui-ci et du coordonnateur de l’Ong française GRDR (Migration, citoyenneté et développement).



Les vols se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, selon le quotidien du Groupe futurs médias. Les malfaiteurs sont repartis de chez le préfet et son adjoint avec des téléviseurs. Au domicile du coordonnateur de l’Ong, ils ont mis la main sur deux motos.



À la suite de la plainte des victimes contre X, la gendarmerie de Bakel avait ouvert une enquête. «Les premiers éléments mènent directement à B. S, connu du fichier judiciaire et fils du maire, rapporte L’Observateur. Arrêté et auditionné, il ne tarde pas à lâcher le morceau et à dénoncer tous ses complices.»



Ces derniers sont au nombre de trois, souligne le journal. Qui renseigne que les gendarmes ont peiné avant de les arrêter : «À la vue des forces de l’ordre, ils tentent de fuir en se jetant dans le fleuve. Ils seront repêchés par les ASP et remis aux forces de l’ordre, rapporte la même source. Deux kilogrammes de chanvre indien ont été retrouvés en leur possession.»



B. S et ses acolytes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec cascade, ils devaient être déférés au parquet de Tamba, ce lundi 17 mars, d’après les prévisions de L’Observateur.















































