Banque mondiale : Djibrilla ISSA nommé directeur de division pour cinq pays d’Afrique de l’Ouest

La Banque mondiale a annoncé, lundi 16 mars 2026, la nomination de Djibrilla ISSA au poste de directeur de division chargé du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Basé à Dakar, ce responsable de l’institution financière internationale aura la responsabilité de coordonner les programmes et l’engagement stratégique de la Banque mondiale dans ces cinq pays.



Dans un communiqué publié depuis Washington, l’institution précise que Djibrilla ISSA travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires au développement et les différents acteurs nationaux afin d’accompagner les politiques de développement. Ses priorités porteront notamment sur la promotion de l’emploi et le financement d’investissements jugés stratégiques dans plusieurs secteurs clés, dont les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la connectivité numérique et le développement du capital humain.





Cette nomination intervient dans un contexte où la Banque mondiale renforce ses interventions en Afrique de l’Ouest, une région confrontée à d’importants défis économiques, sociaux et climatiques. Les pays concernés par cette division partagent en effet plusieurs priorités communes, notamment l’amélioration des infrastructures, la création d’emplois pour une population majoritairement jeune et l’accélération de la transformation numérique.



Dans une déclaration relayée par l’institution, Djibrilla ISSA s’est dit honoré de cette nouvelle responsabilité. Il a notamment souligné sa volonté de renforcer le partenariat entre la Banque mondiale et les pays concernés afin de soutenir leurs ambitions de développement et de mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des populations.



De nationalité nigérienne, Djibrilla ISSA dispose d’une longue expérience au sein de la Banque mondiale qu’il a intégrée en 2001 en tant que spécialiste du secteur financier. En plus de vingt ans de carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différentes régions du monde, développant une expertise reconnue dans les domaines de la finance, de la compétitivité et de l’investissement.



Auparavant, il était directeur sectoriel chargé de la finance, de la compétitivité et de l’investissement pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan. Dans ces fonctions, il a notamment contribué au dialogue politique avec les autorités nationales et à la mise en œuvre de programmes destinés à soutenir une croissance inclusive dans des contextes économiques parfois complexes.



Avant de rejoindre la Banque mondiale, Djibrilla ISSA a également exercé des responsabilités dans le domaine de la supervision et de la régulation bancaires à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), où il a contribué à des travaux liés à la stabilité financière et à l’intégration économique régionale.



Depuis Dakar, il supervisera désormais un portefeuille de projets estimé à près de six milliards de dollars couvrant les cinq pays placés sous sa responsabilité. Une mission stratégique pour la Banque mondiale, qui cherche à renforcer l’impact de ses interventions dans une région où les besoins en financement du développement restent particulièrement élevés.























































Walf