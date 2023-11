Barth’ raille Sonko : «À chacun son tour»

Il ne faut pas compter sur Khalifa Sall pour repousser le scrutin présidentiel du 25 février prochain. Cette proposition, d’abord brandie par l’opposant Boubacar Kamara puis Souleymane Jules Diop, est rejetée par le camp de Taxawu Sénégal. Et c’est Barthélémy Dias qui s’est chargé de l’affaire.





«Taxawu Sénégal refuse toute idée de report de l’élection. Que le Président Macky Sall le sache ainsi. Ils veulent faire croire aux gens que si l’élection est reportée, tous les candidats, même ceux exclus, pourront y participer. Mais celui qui croit à cette idée se trompe. Parce que tout candidat qui va participer à cette Présidentielle doit son éligibilité au pouvoir. Toute personne recalée l’a été aussi par le refus du camp du pouvoir», a martelé le maire de Dakar, face à la presse.



En froid avec le camp de son ancien allié, Ousmane Sonko, Barth’ n’a pas manqué de railler le sort de l’opposant en détention. «Par contre, nos camarades avec lesquels nous étions au sein de la coalition Yewwi ne vont pas pouvoir participer à la Présidentielle. Je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. Parce j’avais alerté à temps. Même si leur non participation relève de l’abus de pouvoir. Et c’est ainsi depuis 2019. Seulement, c’est chacun à son tour», a-t-il lancé, comme clin d’œil.





































dakarmatin