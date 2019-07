Barthélémy Dias sur son futur au PS : « J’irais voir Aminata Mbengue Ndiaye, et discuter avec elle de façon responsable… Cet héritage personne ne pourra l’écrire sans nous! »

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias était cet après-midi à la maison du parti Léopold Sédar Senghor pour présenter ses condoléances à ses ex-frères de parti à la suite du rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng. Il en a profité pour signer le livre d’or ouvert à cette occasion. Barthélémy Dias a par la suite, face à la presse, dit toute sa tristesse en cette occasion.



« Je ressens depuis Lundi 15 une profonde tristesse. Je suis venu aujourd’hui témoigner sur un homme d’État qui s’est battu toute sa vie pour préserver cet héritage du parti socialiste. Mais aussi marquer de façon indélébile mon témoignage dans le livre des condoléances. Que l’histoire retienne que Ousmane Tanor Dieng fut un grand serviteur de l’État », a-t-il dit.



Sur les retrouvailles de la famille socialiste, Barthélémy Dias semble être partant. Il a par ailleurs nié être exclu du parti au même titre que les Khalifistes dont les plus célèbres Aïssata Tall Sall ou encore Bamba Fall.



« Nous sommes des socialistes, nous n’avons jamais quitté ce parti. J’ai parlé de vicissitudes de la vie politique. OTD n’a pas encore fait 40 jours sous terre, il est hors de question pour moi de parler d’actualité. J’irais voir Aminata Mbengue Ndiaye, SG adjointe du parti et discuter avec elle de façon responsable. J’irai rencontrer aussi M Nguirane Ndoye, Président du conseil des sages et El Hadj Mansour Mbaye, pour échanger sur ce qu’ils pensent devoir être l’avenir du parti. Il n’est pas nécessaire de se disputer, pour le faire, il faudra être deux et on n’a ni la volonté, ni le cœur à cela. Nous voulons continuer à œuvrer pour que l’héritage de Senghor continue à servir les générations futures. Je pense que si les uns et les autres prennent leurs responsabilités, nous pourrons y arriver. Cet héritage personne ne pourra l’écrire sans nous, parce que nous y avons grandement contribué. OTD a fait part de son vœux de la réunification de la famille socialiste, nous espérons que nous pouvons y apporter notre petite contribution », a-t-il dit.



Poursuivant, il dira défier quiconque pouvant sortir un document qui prouve qu’ils ont été exclus du parti socialiste...