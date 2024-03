Bassirou Diomaye Faye : «Mon premier gouvernement sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu »

Hier, le 5ème Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est adressé au peuple. Ainsi, il a dévoilé les «prochaines et premières étapes de sa prise de pouvoir démocratique» sans donner une idée concernant la composition de sa prochaine équipe gouvernementale.



Et c’est dans sa déclaration publiée sur son compte X, tard dans la soirée, que cette partie a été mentionnée. «Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme », a informé le nouveau Chef de l’État.



















































seneweb