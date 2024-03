Bassirou Diomaye Faye domine les classements des vidéos de campagne électorale sur YouTube

Dans le paysage médiatique numérique en pleine effervescence de la campagne électorale, une tendance notable émerge sur la chaîne YouTube de la RTS (Radio Télévision Sénégalaise). Les données révèlent que Bassirou Diomaye Faye occupe une place prépondérante dans les esprits des électeurs, avec une présence dominante dans les classements des vidéos les plus visionnées.





Au jour 5 de la campagne, Bassirou Diomaye Faye a attiré l’attention avec un impressionnant total de 34 671 vues sur sa vidéo de campagne, propulsant ainsi sa candidature au sommet du classement quotidien des vidéos les plus regardées. Cette performance remarquable témoigne de l’attrait et de la pertinence de son message auprès du public sénégalais.



Poursuivant son ascension, le cumul total des vues de Bassirou Diomaye Faye depuis le jour 1 jusqu’au jour 5 atteint un impressionnant total de 286 588 vues. Cette constance dans les chiffres confirme le soutien continu dont bénéficie le candidat et renforce sa position en tant que figure majeure de cette campagne électorale.





Cependant, il convient de souligner que Bassirou Diomaye Faye n’est pas seul dans cette course à l’attention numérique. Ses adversaires politiques Cheikh Tidiane Dieye et Habib Sy ont également captivé les téléspectateurs avec leurs messages de campagne.



Cheikh Tidiane Dieye se positionne solide au deuxième rang des vidéos les plus visionnées au jour 5, avec un total respectable de 19 515 vues. De plus, sur l’ensemble de la période de la campagne, sa vidéo a cumulé un nombre total de 187 833 vues, ce qui témoigne de son engagement continu envers son électorat.



Quant à Habib Sy, bien qu’il occupe la troisième place au jour 5 avec 24 586 vues, son engagement global avec le public est indéniable. Son cumul total de 186 500 vues reflète une solide présence dans le paysage médiatique numérique de la campagne.



Cette domination numérique des candidats sur YouTube soulève des questions cruciales sur l’impact et l’influence des médias sociaux dans le processus démocratique. Les chiffres révèlent non seulement les préférences des électeurs, mais aussi la manière dont les candidats exploitent efficacement les plateformes en ligne pour diffuser leurs messages et mobiliser leur base électorale.



À l’approche des élections, ces données fournissent un aperçu précieux de la dynamique politique en cours et soulignent l’importance croissante de la sphère numérique dans le paysage électoral sénégalais.



















































dakarmatin