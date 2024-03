Bassirou Diomaye transmettra sa déclaration de patrimoine la semaine prochaine et invite Amadou Bâ à lui emboiter le pas

Pour être sur la ligne de départ lors du premier tour le 24 Mars 2024, les candidats déclarés à l’élection présidentielle doivent logiquement répondre à plusieurs obligations.



La plus contraignante a été l’obtention de parrainages. Une fois le Conseil constitutionnel assuré du consentement des citoyens parrainés à se présenter à l’élection présidentielle, ceux-ci doivent, dans l'ordre normal des choses, déposer une déclaration de patrimoine.



Le candidat Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre, depuis la région méridionale, qu'il entend déclarer, dès la semaine prochaine, sa situation patrimoniale.

Dakarposte a appris qu'il invite son adversaire Amadou Ba à faire pareil.



Selon lui, l'ex patron de la DGIG, est tenu de déclarer, tout en précisant s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis (dans le cas d’une succession).



En tous les cas, les Sénégalais, qui vont apprécier, piaffent d'impatience de savoir la situation des immeubles bâtis et non bâtis ; véhicules, entre autres biens, notamment comptes courants d'épargnes ou courants des différents candidats avant la décisive présidentielle.



Tout le reste n'est que légende!