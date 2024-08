Baux Maraîchers : sept blessés dans un accident sur l’autoroute à péage (sapeurs-pompiers)

Deux véhicules sont entrés en collision mardi sur l’autoroute à péage, à hauteur de la gare routière des Baux Maraîchers, faisant sept blessés dont un grave, a appris l’APS de source sécuritaire.



‘’Nous avons constaté un choc survenu après une collision entre deux véhicules ayant occasionné sept blessés, dont un grave sur l’autoroute à péage, à hauteur de la Gare Baux Maraîchers, dans le sens Rufisque-Dakar’’, a expliqué à l’APS, un responsable de la compagnie des Sapeurs-pompiers de Pikine.



Il a précisé que c’est après 9 heures que les sapeurs-pompiers ont reçu l’alerte concernant cet accident. ‘’Sur place, nous avons constaté une collision entre un véhicule de type bus Tata et un autre de type 4X4. Le choc a occasionné sept blessés dont un grave’’, a-t-il indiqué.



Il a signalé que certains blessés ont été évacués vers l’hôpital de Pikine et d’autres vers l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



Il a assuré que juste après l’évacuation des sept blessés, les sapeurs-pompiers ont dégagé les deux véhicules entrés en collision et nettoyé la chaussée pour permettre la reprise du trafic.



La circulation était effectivement revenue à la normale peu avant 12 heures.





































































aps