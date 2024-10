Benyamin Netanyahu menace le Liban de subir des «destructions comme à Gaza»

Ce qu'il faut retenir

► Lors d'une allocution télévisée, Naïm Qassem, le numéro deux du Hezbollah, a assuré que sa direction est « parfaitement organisée » malgré des frappes « douloureuses », alors qu'Israël a tué ces deux dernières semaines plusieurs de ses dirigeants, dont son chef Hassan Nasrallah.



► Dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre israélien a menacé le Liban de « destructions » comme « à Gaza », et a appelé les Libanais à « libérer [leur] pays du Hezbollah » pour que cesse la guerre.



► L'armée israélienne affirme avoir éliminé Suhail Hussein Husseini dans une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. L'homme est présenté comme le « commandant du quartier général du Hezbollah », dont le rôle est de superviser « le budget et l'organisation des différents réseaux ».



► L'armée israélienne a averti lundi soir qu'elle s'apprêtait à étendre ses opérations contre le Hezbollah dans la « zone côtière » du sud du Liban, enjoignant les habitants à ne pas se rendre sur les plages ou en mer dans cette région.



► 190 projectiles ont été tirés par le Hezbollah en direction d'Israël lundi, alors que l'armée israélienne continue de bombarder la banlieue de Beyrouth et dit avoir visé plus de 70 sites du parti milice.



Le HCR alerte sur la situation des déplacés au Liban



Plus d'un million de personnes seraient déjà déplacés à l'intérieur du pays, selon le gouvernement, et entre 200 000 et 300 000 auraient fui vers la Syrie voisine. Face à l'urgence, les besoins dépassent largement les capacités des agences onusiennes qui lancent un appel à l'aide.



« Pour le HCR, pours les trois prochains mois, nous avons besoin de 111 millions de dollars pour subvenir à tout ce qu'on va soutenir en termes de d'abri », explique Frédéric Cussigh, chef de bureau de terrain du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) pour Beyrouth et le Mont Liban, joint par téléphone par Heike Schmidt du service international de RFI.



Les humanitaires de l'ONU craignent que le conflit connaisse la même spirale catastrophique que celle observée à Gaza. « La situation se détériore rapidement. On essaie, on fait tout pour éviter un désastre humanitaire », souligne Frédéric Cussigh. « Chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui sont déplacés et qui ont dû quitter leur maison, soit parce que c'est détruite, soit parce qu'ils sont proches de de zones qui ont été affectées par des bombardements. »



Près de 14000 hectares agricoles perdus en raison des bombardements israéliens au Liban



Au moins un million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire au Liban. Les humanitaires en sont loin pour le moment. Avec 150 000 repas distribués sont chaque jour par le PAM, le Programme alimentaire mondial, car chaque jour de guerre en plus veut dire des terres cultivables en moins.







L'agence nationale libanaise fait état d'une série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth



L'agence nationale d'information libanaise (Ani) a rapporté une série de frappes ayant causé des « destructions massives » mardi soir sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne.



« La banlieue sud de Beyrouth est soumise à une série de frappes ayant causé des destructions massives » dans plusieurs quartiers, a rapporté l'Ani.









Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot qualifie les propos de Benyamin Netanyahu de «provocation»



Invité sur le plateau de la chaîne de télévision France 2, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réagi aux propos de Benyamin Netanyahu, menaçant le Liban de « destructions et des souffrances comme celles que [...] à Gaza ». Pour le ministre français, « si cette provocation était suivie d'effet, cela entrainerait le Liban – pays ami de la France déjà si fragile – dans le chaos. »







Le Hezbollah menace d'intensifier ses frappes si Israël continue de bombarder le Liban



Le Hezbollah a menacé mardi d'intensifier ses frappes sur Israël, et notamment sur Haïfa, la grande ville du nord, si ce pays continue de bombarder le Liban.



Dans un communiqué, le mouvement pro-iranien a affirmé que « Haïfa et d'autres lieux seront visés par nos roquettes, comme le sont Kyriat Shmona et Metoula », deux localités régulièrement visées dans le nord d'Israël le long de la frontière avec le Liban.



































