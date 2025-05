Bignona : Plus d’un milliard de faux billets saisis (Douanes)

La Brigade mobile des Douanes de Bignona, sous la Subdivision de Ziguinchor et la Direction régionale des Douanes du Sud, a réalisé une importante saisie de faux billets d’une contrevaleur estimée à 1 milliard 541 millions 600 mille (1.541.600.000) francs CFA.



Selon un communiqué parcouru par Walfnet, l’opération, qui s’inscrit dans la lutte contre le faux monnayage, s’est déroulée le jeudi 15 mai 2025, vers 17 heures, à Silinkine, non loin de Oulampane, dans le département de Bignona





a Douane précise que cette saisie a été rendue possible grâce à un renseignement faisant état d’une opération imminente de lavage de billets noirs dans ladite localité.



La descente menée sur les lieux a permis aux agents des douanes de mettre la main sur quatre mille sept cent (4.700) coupures de billets noirs de cinq cent (500) Euros, correspondant à la contrevaleur mentionnée.





























walf