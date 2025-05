Trump menace d'appliquer des droits de douane de 50 % sur les produits européens à partir de juin

"Nos discussions avec eux ne mènent nulle part !" Le président américain Donald Trump a "recommandé" vendredi d'imposer des droits de douane de 50 % à l'Union européenne, après s'être plaint que les négociations commerciales entre les deux puissances ne se déroulaient pas "bien" et qu'il était "très difficile de traiter" avec Bruxelles.



Sur son réseau Truth Social, le chef de la Maison Blanche a suggéré que les droits de douane élevés entrent en vigueur le 1er juin, soit dans moins d'un mois.



Le président américain a déclaré qu'il souhaitait appliquer des taxes à l'importation plus élevées sur les produits en provenance de l'UE, un allié de longue date des États-Unis, que sur ceux en provenance de la Chine, un rival géopolitique dont les droits de douane ont été réduits à 30 % ce mois-ci afin que Washington et Pékin puissent mener des négociations.



"Il n'y a pas de droits de douane si le produit est construit ou fabriqué aux États-Unis", a ajouté Trump.





L'UE a refusé de commenter les propos du président américain.



L'Union européenne et les États-Unis négocient un nouvel accord commercial et Euronews a appris que les deux puissances ont récemment partagé des documents de position radicalement différents.





Trump annonce des droits de douane de 25% sur les iPhones fabriqués en dehors des États-Unis





Plus tôt, sur la même plateforme Truth Social, le président Trump a menacé le géant technologique Apple de droits de douane de 25 % si la société continuait à fabriquer les iPhones à l'étranger.



"J'ai depuis longtemps informé Tim Cook, PDG d'Apple, que je m'attendais à ce que les iPhones qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs", a écrit Trump. "Si ce n'est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d'au moins 25 % aux États-Unis".

En réponse aux droits de douane imposés par Trump à la Chine, Apple et son PDG Tim Cook cherchaient à transférer la fabrication du téléphone à la pomme en Inde, à mesure que l'entreprise ajustait ses chaînes d'approvisionnement.



Les marchés boursiers, y compris Francfort, le CAC 40 ainsi que les principaux indices de Wall Street, ont chuté vendredi suite aux annonces du président américain.