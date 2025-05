Agression l’équipe de Walf TV : Le groupe WAL FADJRI dénonce « un acte barbare et lâche »

Le Groupe Walfadjri porte à la connaissance du grand public et de ses fidèles sympathisants un incident grave survenu cet après-midi, lors d’une manifestation initiée, vendredi, par le Mouvement « Rappel à l’ordre ».



En effet l’équipe de Walf TV, dépêchée pour couvrir «la manifestation contre l’homosexualité a failli être lynchée par une foule de manifestants » déchaînés.



« C’est uniquement grâce à l’intervention et à l’escorte de la police que nos reporters ont pu regagner la rédaction sains et saufs », souligne le communiqué.



Le Groupe WALFADJRI dénonce avec la plus grande fermeté « ces pratiques barbares et lâches ».



« Le groupe WALFADJRI tient à rappeler aux organisateurs et instigateurs de cette manifestation leurs responsabilités » face à de tels agissements.



Cependant, fidèle à sa réputation de « voix des sans voix », le Groupe WALFADJRI réaffirme son engagement inébranlable à donner la parole, en toute responsabilité, à tous les segments de la société qui solliciteront ses services, a-t-il fait savoir.



Le groupe entend remplir sa mission d’information, malgré les tentatives d’intimidation.



« Toute tentative visant à museler la presse est d’emblée vouée à l’échec », a-t-il averti.



Le Groupe Walfadjri se réserve le droit de porter plainte contre ces agresseurs, qui seront « formellement identifiés » et interpelle par ailleurs les autorités compétentes afin qu’elles prennent « toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des journalistes et garantir la liberté de la presse dans notre pays ».





































Walf