Bilan de Macky Sall : Les précisions de Serigne Bass

Le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, continuera de lister les réalisations du chef de l'État à Touba. Ce, quelle que soit la nature des commentaires qu'un tel exercice suscite.



Aux disciples qui lui "reprochent" de défendre le bilan de Macky Sall, il répond qu'il est "la voix de tous les disciples et (qu'il) ne fera pas moins que les khalifes de Touba qui ont toujours eu de la reconnaissance pour les bienfaits à l'endroit de Touba".



Serigne Bass d'ajouter : "Et force est de constater que Macky Sall a fait des réalisations pour la Ville sainte et il va continuer à le dire même si certains rechignent."



Le porte-parole du khalife des mourides tenait ses propos, repris par L'AS, en recevant le ministre des Infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo.