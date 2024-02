Birahim Seck:«Cette commission d’enquête parlementaire ne peut pas entraîner un report des élections »

« Nous avons suivi l’actualité au niveau de l’Assemblée nationale. 120 députés ont pu voter la réquisition permettant de mettre en place une commission d’enquête parlementaire. C’est un droit qui est conféré aux parlementaires, il n’y a aucun problème », a d’emblée fait savoir Birahim Seck, très remonté contre le parti de Me Abdoulaye et la mouvance présidentielle.



Pour le coordonnateur du Forum Civile, « le PDS et le BBY veulent entretenir un amalgame pour faire croire aux Sénégalais qu’il y a une relation entre la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire et le report des élections. Il doit être levé sans équivoque », a-t-il martelé sur sudfm.



Il fait savoir aux hommes politiques d’une manière générale qu’ils doivent respecter les Sénégalais. « Un décret a été pris pour convoquer les Sénégalais à une élection présidentielle ; des dépenses ont été effectuées, la campagne électorale se pointe à l’horizon. Il faut impérativement que cette élection puisse se tenir et qu’on cesse de nous parler de report. Il n’y a aucune relation possible à établir entre la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire et le report d’une élection qui doit se tenir le 25 février. »

















































dakarmatin