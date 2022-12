Birahima SECK : « L’impunité au Sénégal n’a que trop duré »

La polémique suscitée par le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du fonds force covid19 ne s’estompe pas. Alors que l’opposition parlementaire invite le gouvernement à venir s’expliquer à l’Hémicycle, du côté de la société civile on implore dame justice à s’en saisir.





« Ce que nous attendons aujourd’hui, c’est l’intervention de la justice. Ce que le Forum Civil attend aujourd’hui, c’est l’intervention du Président de la République Macky SALL », soutient Birahima SECK.



Pour le coordonnateur du Forum Civil, l’impunité au Sénégal n’a que trop duré. « Nous voulons que la justice intervienne pour élucider les Sénégalais sur ce massacre financier qui a été perpétré au moment où des personnes mourraient de Covid-19, au moment où les libertés publiques étaient confinées, au moment où beaucoup de Sénégalais vivaient de stress et étaient empêtrés dans la pauvreté », martèle-t-il.



A noter qu’Aminata TOURE et Guy Marius SAGNA ont introduit des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, pour avoir les explications du gouvernement d’Amadou BA sur ce carnage financier.