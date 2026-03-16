Blocage comptes des ICS : l’entreprise anticipe le paiement des salaires, les employés inquiets

L’annonce du gel des comptes des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) par le Premier ministre Ousmane SONKO a plongé les milliers d’employés du site de Darou Khoudoss dans une profonde inquiétude, rapporte l’APS. Tout a commencé jeudi soir, lors d’une conférence de presse. Le Premier ministre a révélé avoir engagé la révision de plusieurs contrats miniers et industriels, incluant le secteur des phosphates, pilier central des activités des ICS.



Cette mesure s’accompagne d’un gel des comptes bancaires de l’entreprise, une décision dont les motifs exacts restent, pour l’heure, méconnus des partenaires sociaux.







Une onde de choc après les annonces gouvernementales

Pour Mohamed DIEYE, du collège des délégués du personnel, les mots du chef du gouvernement ont instauré un « climat de forte psychose ». Les travailleurs, qui voient en leur entreprise le poumon économique de la région, craignent désormais pour la pérennité de leurs emplois et la stabilité de leurs foyers. Face à l’urgence et pour calmer les esprits, la direction des ICS a pris une mesure exceptionnelle. Elle a décidé d’anticiper le versement des salaires du mois de mars dès le 16 mars 2026. Si cette décision apporte un soulagement immédiat, elle cache une réalité plus

sombre. Mohamed DIEYE a d’ailleurs lancé un appel solennel à ses collègues pour une « gestion prudente » de ces émoluments.



Le personnel « désemparé » réclame une audience avec Ousmane SONKO

En effet, avec des comptes bloqués, rien ne garantit la capacité de l’entreprise à honorer les salaires du mois prochain. Les délégués sensibilisent activement les employés sur le risque de difficultés financières majeures à court terme.



Le sentiment dominant sur le terrain est celui du désarroi. Mamadou Sow, représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), déplore l’absence d’informations officielles. « Le personnel est désemparé faute de clarifications de la part de la direction ou de l’État sur les raisons réelles de ce blocage », a-t-il déclaré. Dans cette dynamique de crise, les représentants syndicaux ne comptent pas rester les bras

croisés. Ils sollicitent officiellement une audience d’urgence avec le Premier ministre, Ousmane SONKO, ainsi qu’avec le ministre du Travail.



L’objectif est d’obtenir des garanties sur la protection des droits des travailleurs dans le cadre de cette révision des contrats miniers. Pour les travailleurs, le dialogue est désormais la seule issue pour dissiper le brouillard qui entoure l’avenir de ce géant industriel sénégalais.









































Walf