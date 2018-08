Bougane Gueye Dani: « Depuis que j’ai investi le terrain politique j’ai tout entendu sauf… »

Bougane Gueye Dani était hier l’invité de Ndoumbelaan qui passe dans sa propre chaîne de télé la Sentv. A la question de savoir s’il est vraiment préparé à recevoir des coups vue l’hostilité dont il fait de plus en plus l’objet de la part de gens proches du régime en place, le patron de D Média confie qu’il en a déjà vu de toutes les couleurs. « Depuis que j’ai décidé d’entrer en politique, je vois du tout. On m’accuse de tout la seule chose que je n’ai pas encore entendu c’est Bougane est un homosexuel. »