Bougane Guèye Dany à Ousmane Sonko : « Oui pour la Haute Cour de justice et notamment pour les dossiers Onas, Aser, etc. »

Dans la réplique qu'il a adressée à Ousmane Sonko, Bougane Guèye Dany est encore revenu sur le nouveau référentiel des politiques publiques (Sénégal 2050) et c'est pour dire que le plan n'est rien d'autre que le PSE. "Des documents ont été copiés et collés… Les Sénégalais méritent plus que ça. À l'en croire, ledit plan ne prend pas en compte les préoccupations de la jeunesse, l'avenir de la jeunesse. « Les Sénégalais sont fatigués, ils sont fatigués et on leur a dit que le plan va commencer en 2025. » Selon Bougane, le projet n'a jamais existé et qu'il a d'ailleurs fallu que l'on aille acheter un projet qui n'est pas en phase avec les réalités du pays.



Bougane Guèye Dany a donné son approbation quant à la mise en place d'une Haute Cour de Justice. Mais d'après lui, tous les dossiers devront y être traités, notamment les anciens et les nouveaux. « Oui pour une Haute Cour de Justice, et notamment pour les dossiers Onas, Aser, etc. » Bougane a indiqué que la coalition Samm Sa Kaddu va défendre les Sénégalais, et avec une majorité à l’Assemblée nationale afin de tout redresser. Et de déclarer ceci à l'endroit de Ousmane Sonko. « On va te barrer la route […]. » On ne va plus accepter que les valeurs continuent à se détériorer davantage. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi, avec la coalition Sam Sa Kaddu…

















