Bougane Gueye Dany a été arrêté pour refus d’obtempérer (Gendarmerie)

Le 19 octobre 2024, aux alentours de 13h40, la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel a procédé à l’arrestation de Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum sa Bopp. Ce dernier a été appréhendé pour refus d’obtempérer lors d’un contrôle de sécurité sur la route entre Semme et Bakel.



Les faits se sont déroulés au niveau du poste de gendarmerie de Bondji, où le cortège de 13 véhicules de l’opposant a été arrêté par les forces de l’ordre. Il lui a été demandé de marquer un arrêt temporaire afin de laisser passer le convoi du président de la République, mesure prise pour des raisons de sécurité. Les autorités ont précisé que Bougane Gueye Dany aurait pu reprendre sa route une fois le passage du convoi présidentiel terminé.



Cependant, l’opposant a refusé de suivre les directives des gendarmes. Il aurait incité les membres de son cortège à forcer le barrage et à poursuivre leur chemin. Devant cette situation, la compagnie de gendarmerie de Bakel a mobilisé un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) pour intercepter le convoi.



L’intervention s’est déroulée au niveau du pont de Tourime, un village situé à 12 km de Bondji. Les forces de l’ordre ont alors procédé à l’interpellation de Bougane Gueye Dany, qui a été conduit à la brigade de gendarmerie de Bakel. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Tambacounda a été immédiatement informé des faits.





























































Senego