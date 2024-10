Bougane envoyé en prison- La surprenante réaction de Mouhamadou Lamine Massaly

Aujourd'hui, nous nous levons ensemble, unis par l'indignation et la détermination. Notre frère, Bougane, a été injustement emprisonné par un gouvernement qui méprise les valeurs de démocratie et d'équité. Cet acte ne vise pas seulement une personne, mais porte atteinte à notre liberté d'expression et à notre droit de vivre dans un pays où chaque voix compte.



Bougane n'est pas seulement un opposant, il est un porte-parole de notre espoir collectif, un homme qui a toujours défendu les droits des Sénégalais. Son incarcération est un signal d'alarme. Elle nous rappelle que tous les Sénégalais, sans distinction, doivent se battre pour leurs droits face à un pouvoir d’hommes cours aux idées très courtes qui a échoué à respecter ses promesses électorales et qui fait preuve d’autoritarisme !



À l'approche des élections législatives, il est temps de transformer notre colère en action. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que notre démocratie est menacée. C'est le moment de se mobiliser, de faire entendre nos voix et de dire stop à l'injustice !



Mobilisons-nous, toutes et tous, pour soutenir Bougane et pour exiger sa libération. Chaque geste compte, chaque voix est précieuse.



Aux prochaines élections, faisons le choix du changement et de l'engagement ! Ensemble, nous pouvons battre ce gouvernement qui a tourné le dos à ses engagements et qui s'est éloigné des réalités du peuple.



La justice sera notre phare, et la liberté notre combat. Levons-nous pour un Sénégal juste, inclusif et digne ! 💪🇸🇳



Mouhamadou Lamine Massaly

Président du parti Union pour une nouvelle république (UNR)