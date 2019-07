Modou Lô (Rock Energie) et Eumeu Sène (Tay Shinger) se croisent, ce dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, après leur confrontation qui avait tournée à la faveur du premier nommé. Le Parcellois revient d’une défaite alors que l’enfant de Pikine sort d’un succès. Les deux protagonistes font partie des lutteurs les plus réputés techniquement dans l’arène. L’ancien lutteur, Boy Kaïré, analyse les forces et les faiblesses de chacun des deux.