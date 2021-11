Braquage : Des malfrats volent un véhicule de la Senelec et emportent 92 millions Fcfa

Les cambrioleurs M. Thioub, B. Bâ, A. Sow et O. Bâ sont emprisonnés à vie. C'est ce que nous apprend le quotidien L'Observateur.



Ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle d’appel de Thiès.



Pour rappel, ils avaient volé une voiture de la Senelec de Keur Massar pour effectuer des braquages à Mbacké.



Les mis en cause ont réussi à cambrioler deux magasins et voler 92 millions Fcfa, des téléphones portables, des chéquiers, des titres fonciers, entre autres biens.