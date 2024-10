Braquage à Kédougou: un commerçant dépouillé de 2 kg d’or d’une valeur de 90 millions de FCFA , deux suspects capturés!

Dans une affaire qui fait grand bruit à Kédougou, un riche commerçant d'or, Alfousseynou Lah, a été victime d'un braquage spectaculaire, perdant 2 kilogrammes d'or d'une valeur de 90 millions de FCFA. Deux membres du gang responsable ont été appréhendés par les gendarmes après quelques jours de cavale, révèle L'Observateur.



Les événements se sont déroulés en septembre dernier alors qu'A.L. circulait en voiture dans la commune de Khossanto. À la sortie du village, il a été confronté à une barricade. Deux individus à moto l'ont suivi, menaçant sa sécurité. Armé d'un fusil de calibre 12, l'un des braqueurs a forcé le commerçant à s'arrêter, tandis que ses complices l'ont agressé avec des bâtons, lui infligeant des blessures. Sous la pression et les actes de torture, il a été contraint de leur remettre ses 2 kg d'or, en plus d'autres biens précieux.



Une enquête diligentée par la section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda a conduit à l'arrestation, le 17 octobre dernier, de M.L.S., l'un des assaillants, ainsi que de son receleur, M.O.S., tous deux ressortissants guinéens établis dans le village aurifère de Douta. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres membres de la bande, toujours en fuite.



Cette affaire soulève des inquiétudes quant à la sécurité des commerçants dans la région et appelle à des mesures renforcées pour lutter contre la criminalité.

Les gendarmes sont déterminés à mettre fin à cette série de braquages qui nuit à la tranquillité des citoyens.























































dakaractu